UŽAS! OTAC UBIO ĆERKU (15) ZBOG PORUKA NA TIKTOKU: Porodica imala primedbe na njen način života

Pakistanska policija saopštila je da je muškarac, koji je nedavno preselio svoju porodicu iz Sjedinjenih Američkih Država u Pakistan, priznao da je u utorak ubio svoju 15-godišnju ćerku zbog neslaganja sa njenim TikTok sadržajem.

Incident se dogodio na ulici u gradu Kveti, na jugozapadu Pakistana. Otac, Anvar ul Hak, u početku je tvrdio da su njegovu ćerku, rođenu u SAD, ubili neidentifikovani napadači. Međutim, kasnije je priznao da je počinio zločin, potvrdio je policijski zvaničnik Babar Baloč.

Istraga je pokazala da je porodica imala primedbe na ćerkin način oblačenja, način života i društvo s kojim se viđala, izjavio je policijski istražitelj Zohaib Mohsin, preneo je CNN.

"Posedujemo njen telefon, ali je zaključan", rekao je Mohsin, dodajući da istražuju sve aspekte slučaja, uključujući mogućnost da se radi o takozvanom "ubistvu iz časti".



Hak je policiji rekao da je njegova ćerka počela da objavljuje "neprikladan" sadržaj na TikToku dok je porodica još živela u SAD. Nastavila je da deli takav sadržaj i nakon povratka u Pakistan, što je, prema njegovim rečima, izazvalo sukobe unutar porodice.

Porodica se nedavno vratila u provinciju Baločistan, nakon 25 godina provedenih u SAD. Policija je potvrdila da je osumnjičeni otac američki državljanin, ali nije pružila dodatne dokaze osim njegove izjave. Nisu želeli da komentarišu da li je američka ambasada obaveštena o incidentu.

Takođe, u vezi sa ubistvom uhapšen je i osumnjičeni dever glavnog počinioca. Porodica nije odgovorila na zahtev za komentar.

Više od 1.000 žena svake godine biva ubijeno u Pakistanu zbog takozvane "časti", prema podacima Nezavisne komisije za ljudska prava Pakistana. Razlozi između ostalog uključuju objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama, druženje s muškarcima ili bilo kakav drugi prekršaj konzervativnih normi koje se tiču žena.

TikTok ima preko 54 miliona korisnika u Pakistanu, ali je platforma više puta blokirana zbog pitanja moderacije sadržaja. Vlada je često kritikovala "nepristojan sadržaj" na platformi, koja je nedavno počela da udovoljava zahtevima vlasti za uklanjanje određenih sadržaja.

