Njene reči na dan nesreće KIDAJU DUŠU: Mala Anđela i njen partner poginuli u padu aviona kod Vašingtona

Mladi klizački duo i njihov trener su među poginulima u padu aviona American Airlines koji se sudario sa helikopterom u sredu uveče u Vašingtonu, prenose američki mediji.

Deca Anđela Jang i Šon Kej i njhov trener Aleksandr Saša Kirsanov su verovatno svi poginuli kada je avion, koji se vraćao iz Vičite u Kanzasu, pokušao da sleti na aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu oko 21 sat, rekla je trenerova žena.

"Uvek koristimo American Airlines kada idemo na takmičenje. Ovog puta je otišao bez mene, i sada ih više nema", rekla je Natalija Gudin.

Jang i Kej su bili članovi Kluba umetničkog klizanja Univerziteta Delaver. Par je prošle nedelje otišao u Vičitu da prisustvuje Nacionalnom razvojnom kampu gde mladi perspektivni klizači prolaze obuku.

Više od 10 umetničkih klizača bilo je na letu koji se vraćao iz kampa koji je održan zajedno sa američkim prvenstvom u umetničkom klizanju prošle nedelje.

Veruje se da je svih 67 ljudi u avionu i vojnom helikopteru poginulo, saopštile su vlasti.

Youth ice partners Angela Yang and Sean Kay were among the victims in the horrific DC plane crash last night.



They were children. The video below is one of their final performances before the tragedy.



Rest in peace. pic.twitter.com/kW8Oda7kp6