Američki predsednik Donald Tramp je sarkastično odgovorio na pitanje novinara o tome da li će posetiti mesto pada aviona u Vašingtonu, pitajući novinare u Beloj kući: "Hoćete da odem na kupanje?"

On je u četvrtak rekao da će se sastati sa porodicama žrtava. Pretpostavlja se da su svih 67 osoba koje su bile u letelicama poginule.

Na pitanje o planovima da poseti mesto nesreće, odgovorio je: "Imam plan da posetim, ali ne mesto nesreće. Recite mi, gde je mesto nesreće? U vodi? Hoćete da idem na plivanje?"

Njegov odgovor izazvao je oštre reakcije među delom korisnika društvenih mreža.

- Mi smo ponekad veoma neozbiljna zemlja - napisao je jedan tviteraš.

Reporter: Do you have a plan to go visit the site?



Trump: I have a plan to visit, not the site. Because you tell me, what’s the site? The water? pic.twitter.com/TytZjonqvx