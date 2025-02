OTKRIO ONO ŠTO ZANIMA CEO SVET: Reči Trampovog specijalca za Ukrajinu se neće svideti Zelenskom - Najavio PRITISAK NA KIJEV, pominje rok od 100 DANA

Specijalni predstavnik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kelog potvrdio je joj jednom svoje predviđanje da će se rat u Ukrajini završiti za 100 dana.

On je to izjavio u intervjuu za Foks njuz.

Završetak rata u Ukrajini je "pitanje meseci, svakako ne godina", siguran je on.

- Ovo sam već rekao u jednoj od vaših emisija. Voleo bih da vidim odbrojavanje od 100 dana i da vidim gde smo – u prekidu vatre ili u održivom miru... Ali to neće biti kao u Avganistanu, gde se produžilo na četiri godine. To ne bi trebalo da bude kratkoročno rešenje za obe zemlje - rekao je on.

Takođe je napomenuo da SAD imaju dobar i pouzdan plan akcije za početak pregovora.

- Razgovaramo o tome kako izvršiti pritisak ne samo na Rusiju već i na Ukrajinu, koje poluge i podsticaje pružiti obema stranama da bi predsednik SAD imao priliku da uspe. Sada radimo na tome, razgovaramo o tome, formiramo tim - naveo je specijalni predstavnik.

Prema Kelogu, "poluge pritiska" se mogu primeniti ne samo na Moskvu, već i na Kijev.

Upitan o pooštravanju sankcija Rusiji i održavanju isporuke oružja Ukrajini, Kelog je rekao:

- O tome će odlučiti američki predsednik. Ali siguran sam da razume gde da vrši pritisak, a gde ne. Glavno je da će on ostvariti uticaj kako na Ukrajinu, tako i na Rusiju.

- On je odličan pregovarač i zna kako to da iskoristi. Trenutno sa njim razgovaramo o mogućim opcijama i dajemo mu sve alate za donošenje odluka - dodao je on.

Podsetimo, Tramp je izjavio da je već razgovarao sa Rusima o okončanju rata u Ukrajini.

- Učiniću sve što mogu da zaustavim rat. Već vodimo razgovore. Već smo započeli dijalog - rekao je on.

Upitan da li to znači da je razgovor sa Putinom već obavljen, američki predsednik je odgovorio:

- Ne želim to da kažem. Ali mi već vodimo veoma ozbiljne razgovore sa Rusijom.

- Imamo ozbiljnu diskusiju o ovom ratu, pokušavamo da ga okončamo - dodao je američki predsednik.

Rat u Ukrajini traje već 1074 dana.

Autor: Iva Besarabić