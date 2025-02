Žena nađena mrtva u kadi, ruke su joj bile vezane: Trag u slučaju vodi do jednog grada

Mlada žena ubijena je u Kataloniji 1999. godine, ali ni posle 26 godina nije identifikovana. Interpol je pre nekoliko dana objavio novi apel za svedoke koji su možda upoznati sa slučajem "žene koja nije bila sama". Kao i njen ubica, ona bi mogla da potiče iz Ženeve ili njene okoline.

Interpol je 20. januara objavio apel za svedoke koji možda imaju veze sa Švajcarskom. U okviru kampanje "Identify me", koja traje od oktobra 2024. godine, organizacija kriminalističke policije pokušava da identifikuje 46 žena koje su pronađene mrtve u šest evropskih zemalja. Interpol je "hladnim slučajevima" dala razna imena, kao što su "Žena u rozem", "Introvert" ili "Globetroter".

U slučaju žene koja je ubijena u Kataloniji u Ženevu, trag vodi do Ženeve. Interpol je slučaj nazvao "žena koja nije bila sama" i objavio rekonstrukciju njenog lica.

Mlada žena je imala između 23 i 25 godina kada je pronađena mrtva 27. januara 1999. godine u Premija de Maru, malom obalskom gradu nedaleko od Barselone. Njeno telo je pronađeno u hotelskoj sobi.

"Ruke su joj bile vezane, pronađeni su tragovi nasilja koji su doveli do smrti", napisao je Interpol.

Misteriozna mrtva žena je u to vreme odsela u hotelu sa mladim muškarcem.

"Govorio je francuski i engleski. Prema rečima svedoka, par bi mogao da bude iz Ženeve ili iz grada udaljenog oko 10 kilometara čije ime sadrži reč "Ville"", nastavio je Interpol. "Ville" na francuskom znači "grad".

