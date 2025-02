MUŠKARAC SILOVAN U PARKU: Užas se desio tokom noći, objavljena fotografija napadača (FOTO)

Muškarac (39), optužen je za silovanje drugog muškarca tokom noći u parku u centru Norvika. U pitanju je Ajdriz Džef, a silovanje se dogodilo u blizini stanice Čepelfild Gardens u Norviku.

On je proglašen krivim po dve tačke optužnice za silovanje i biće osuđen kasnije tokom meseca. Žrtva nije identifikovana iz pravnih razloga, ali je starija od 16 godina. Osumnjičenom je suđeno u sudu Kings Lin u decembru prošle godine.

Izricanje presude Džefu bi trebalo da bude 19. februara ove godine.

