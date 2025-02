Neverovatan slučaj: Pobegao iz zatvora kroz ventilaciju, pokrenut 'lov na čoveka'

U toku je potera za zatvorenikom iz Severne Karoline koji je pobegao kroz ventilacioni sistem zatvora, saopštile su vlasti.

Džon Metju Naj (37) bio je pritvoren u okrugu Krejven u Nju Bernu zbog optužbi za pokušaj ubistva, javlja ABC News.

Kancelarija šerifa okruga Krejven saopštila je da su stražari u nedelju u 16 časova primetili da ga nema u ćeliji i da su mu cimeri pomogli da sakrije beg.

"Istragom je utvrđeno da je zatvorenik, uz pomoć dvojice cimera, uklonio rešetku na plafonu, ušao u pomoćni prolaz u plafonu i izašao na krov kroz ventilacioni otvor", saopštila je kancelarija šerifa. "Cimeri su prikrili njegov beg tako što su stavili dušek, stvarajući utisak da spava u ćeliji."

Kancelarija šerifa saopštila je u utorak da je dobila informacije o mogućoj lokaciji Naja i da prati sve tragove.

Agenti Državnog istražnog biroa Severne Karoline i Radne grupe za begunce američkih maršala pridružili su se u potrazi.

