Princeza Kejt objavila fotografiju povodom Svetskog dana borbe protiv raka i poslala snažnu poruku: Uslikao ju je sin Luis

Britanska kraljevska porodica danas je, povodom Svetskog dana borbe protiv raka, objavila fotografiju princeze Kejt koju je uslikao njen sin princ Luis, nakon što je ona u januaru saopštila da je u remisiji od kancera koji joj je dijagnostifikovan prošle godine.

Fotografija je napravljena u Vindzoru, a prikazuje Kejt kako stoji u šumi raširenih ruku, uz poruku da je važno ''negovati sve što se dolazi posle bolesti'', prenosi BBC.

Ovo je prva fotografija koju je uslikao Luis, a koja je objavljena na društvenim mrežama.

Kejt je tokom vikenda pozvala na "rebalans" u društvu kako bi se omogućilo ljudima da daju prednost svom fizičkom i mentalnom zdravlju.

Kate Middleton Shares Powerful New Photo of Herself, Taken by Son Prince Louis, 6, for World Cancer Day https://t.co/XMMV3aYdhX