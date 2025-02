Nova opasnost preti Grčkoj: Santorini posle serije potresa, očekuje burna i dramatična noć

Ovih dana sve oči uprete su grčko ostrvo Santorini. Serija jakih zemljotresa ne prestaje da trese Santorini, a najjači magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je jutros posle devet časova.

Stanovnici Santorinija danima su na oprezu usled neobične situacije u kojoj su se našli. Naime, već 10 dana tlo Grčke podrhtava, a kako se navodi, do sada je zabeleženo najmanje 550 zemljotresa.

Usled konstantnog podrhtavanja, aktivirala su se klizišta koja su zabeležena na video-snimcima u Atinosu. Na jednom od snimaka, napravljenom u zalivu Atinios nešto posle 12:30 časova, vidi se prašina koja se digla nakon odrona.

Grčki mediji su ranije izvestili o tome da su ranije svim stanovnici poslali poruku vezanu za rizik od klizišta za pojedine oblasti Santorinija. Odluka je da se zabrani kretanje i pristup oblastima kao što su Amoudi, Armeni i Stara luka Fira.

I dok južni deo Egejskog mora podrhtava bez prestanka, Grčka se noćas priprema za još jednu nevolju.

Veći deo zemlje zahvatiće jače naoblačenje sa obilnom kišom i jačim pljuskovima.

Atmosfera će u noći između ponedeljka i utorka burno odregovati na prodor hladne vazdušne mase iznad toplije površine Egejskog mora, pa se širom zemlje očekuje umerena do jaka kiša.

Na jugu Grčke i u oblasti Egejskog mora očekuju se i obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz olujni severoistočni vetar, koji će biti najjači na ostrvima u Egejskom moru, uz udare i od 100 km/h.

Očekuju se i veoma visoki talasi.

Širom Grčke tokom noći i jutra očekuje se da padne od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više od 100 litara, uz opasnsot od poplava i bujica.

Na planinama na severozapadu zemlje očekuje se obilni sneg, a sneg će padati i na planinama centralne Grčke.

Nažalost, olujno vreme neće noćas i ujutro zaobići ni ostrva u južnom delu Egejskog mora, pa tako ni Santorini, ali ni šire područje Atine. I ove predele očekuju obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz olujne vetrove i vrlo visoke talase, pa će stanovnici biti na dodatnom oprezu.

Stabilizacija vremena očekuje se već u utorak tokom dana, a potpuna od srede.

Temperatura će se noćas i sutra širom Grčke kretati od 5 do 10 stepeni, na jugu zemlje i na ostrvima u južnom delu Egejskog mora, kao i na području Atine od 10 do 15 stepeni, a na Kritu će biti i toplije. Istovremeno, najhladnije biće u brdsko-planinskom području na severozapadu zemlje, uz temperature od 0 do 5 stepeni, a na višim planinama ispod 0°C.

Autor: Marija Radić