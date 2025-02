Tramp otkrio: Želimo pristup ukrajinskim metalima u zamenu za nastavak podrške

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da želi da postigne sporazum sa Ukrajinom o dobijanju pristupa metalima poznatim kao "retka zemlja", kao uslov za nastavak podrške SAD ratu protiv Rusije.

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, Tramp se požalio da su SAD poslale više vojne i ekonomske pomoći Ukrajini nego njeni evropski partneri.

"Želimo da napravimo dogovor sa Ukrajinom gde će oni kompenzovati ono što im obezbeđujemo sa njihovom 'retkom zemljom' i drugim stvarima", istakao je američki lider, prenosi Asošiejted pres.

On je napomenuo da je od ukrajinske vlade dobio vest da bi bili spremni da sklope dogovor kako bi SAD dali pristup elementima koji su ključni za modernu visokotehnološku ekonomiju.

"Ulažemo stotine milijardi dolara. Imaju velike količine 'retke zemlje'. I želim sigurnost u snabdevanju ovim metalima, a oni su voljni da to učine", dodao je američki predsednik.

Donald Trump says his administration wants an agreement with Ukraine to offer access to its rare earths resources in return for aiding its defense against Russia https://t.co/5oitn42ZxA