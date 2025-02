Tramp ostavio instrukcije u slučaju da bude ubijen: Ako bi to uradili, bili bi uništeni, to bi bio kraj

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u utorak da će Iran biti "uništen" ako izvrši atentat na njega navodeći da je pripremio naredbu za takav scenario ukoliko umre.

"Ako bi to uradili, bili bi uništeni. To bi bio kraj", rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu dok je potpisivao naredbu za ponovno uvođenje maksimalnog pritiska na Teheran.

Tramp je izdao upozorenje Iranu u odgovoru na pitanje o mogućnosti da ta zemlja pokuša atentat na njega.

"Ako bi to uradili, bili bi uništeni. To bi bio kraj", ponovio je Tramp dok je potpisivao naredbu.

Tramp je rekao da nerado potpisuje ovu anti-iransku naredbu, ali da je to neophodno kako bi se Teheranu onemogućilo da razvije nuklearno oružje.

Trump claims he ordered ‘obliteration’ of Iran if he’s assassinated in chilling warning: ‘I’ve left instructions’ https://t.co/0ubcMlo3fj pic.twitter.com/5iXyn0ET4X — New York Post (@nypost) 04. фебруар 2025.

"Ostavio sam instrukcije. Ako to urade, biće uništeni. Neće ostati ništa, i ne bi trebalo da budu u stanju da to učine. Bajden je trebalo to da kaže, ali nikada nije. Ne znam zašto. Možda zbog nedostatka inteligencije", izjavio je Tramp.

Iran navodno pokušava da izvrši atentat na Trampa i druge zvaničnike iz njegove prve administracije kao osvetu za ubistvo generala Kasema Sulejmanija koje je Tramp naredio 2020. godine.

pročitajte još ZEMLJOTRES U KINI: Snažan potres pogodio provinciju Sinđang

Autor: Marija Radić