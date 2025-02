Završena obdukcija tela hrvatskog fudbalera: Utvrđen uzrok smrti Jakova Jelkića, istraga se nastavlja

U španskom gradu Alikanteu obavljena je obdukcija tela Jakova Jelkića (24), hrvatskog fudbalera, čije je telo pronađeno u moru, nakon što je nestao u noći između petka i subote.

Na telu nisu pronađeni tragovi nasilja pa je policija pretpostavljala da je on poginuo zbog noćnog pada u hladno more pod uticajem alkoholam preneo je Jutarnji list.

"Pretpostavljamo da je reč o nesrećnom slučaju", rekao je portparol policije iz Alikantea u telefonskom razgovoru za Hinu. Policija je ranije tokom dana održala konferenciju za medije u ovom primorskom gradu na jugoistoku Španije.

Tokom obdukcije u plućima je pronađena morska voda pa su istražitelji zaključili da je Jelkić preminuo utopivši se.

"Na telu nisu otkriveni znakovi nasilja, a s obzirom na njegovo hodanje zabeleženo na kamerama, zaključili smo da je upao u more. More je hladno u ovo doba godine, a on je bio sam", rekao je portparol i nastavio:

Encuentran el cadáver del jugador croata Jakov Jelkic en el puerto de Alicante https://t.co/AWX6iACytz — El Confidencial (@elconfidencial) 04. фебруар 2025.

"Istragu ćemo nastaviti jer je obdukcija tela samo jedan njen deo. Biće analizirana sva saznanja, ali iz svega dosad poznatog čini se da je reč o nesrećnom slučaju".

Jelkić, hrvatski fudbaler jednog švajcarskog rećeligaša, prošle nedelje je sa saigračima boravio u Alianteu gde su prethodno odigrali utakmicu.

Igrači su u noći s petka na subotu bili u noćnom klubu od kuda su krenuli prema hotelu. Jelkić se vratio u klub po jaknu, a nadzorne kamere su zabeležile da je oko 2,30 sati izašao sam. Saigrači ga ujutru nisu pronašli u hotelskoj sobi pa su prijavili njegov nestanak.

Autor: Marija Radić