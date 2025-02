RADIOAKTIVNI SAHARSKI PESAK STIŽE KOD NAS?! Objavljena jeziva studija, struka se hitno oglasila, evo kako da ga prepoznate!

Saharski pesak sadrži radioaktivne izotope plutonijuma i cezijuma koji se mogu transportovati iz velike afričke pustinje na druge kontinente. Između 2022. i 2024. godine u Evropi je došlo do značajnih padavina peska – ili bolje rečeno, prašine – iz Sahare.

Ovaj fenomen je poznat po nadrealnim izmaglicama između narandžaste i žućkaste.

Bez obzira na razne teorije zavere, saharska prašina i dalje igra važnu ulogu u uticaju na klimatski sistem naše planete, kao i sunčevo zračenje, pokrivač oblaka, pa čak i kvalitet vazduha. Dakle, to takođe utiče na naše zdravlje.

Osim mehaničkih efekata na naš respiratorni sistem – još uvek govorimo o finim česticama koje se mogu udahnuti – naučnici uzimaju u obzir sastav prašine.

#CopernicusAtmosphere is monitoring the latest #SaharanDust episode affecting Europe over the next few days with high dust Aerosol Optical Depth values predicted over France, Italy and parts of Central Europe.



▶️ https://t.co/Z4vNN8tbvD pic.twitter.com/LtuhGQGQT4