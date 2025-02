TREĆA PUCNJAVA U BRISELU U 24 SATA! Metak uleteo u dečiju sobu, vlasti prestonice EU objavile da je u pitanju ODMAZDA, opet na istom mestu (FOTO+VIDEO)

Treća pucnjava u Briselu u 24 sata, belgijske vlasti veruju da su u pitanju odmazde dilera droge.

Tokom protekle noći u blizini metro stanice Klemanso u briselskoj opštini Anderleht desila se nova pucnjava povezana sa dilerima drogom.

Iz tužilaštva glavnog grada Belgije i EU navedeno je da je ovo bio treći takav incident u Briselu za 24 sata, pri čemu se jedna pucnjava dogodila u opštini San-Žose, a dve kod metro stanice Klemanso.

Lokalni mediji su objavili da je noćas jedna osoba ranjena u nogu prilikom razmene vatre blizu stanice koja se desila oko 3.30 sati.

Juče ujutru su na istoj lokaciji dvojica maskiranih muškaraca pucala iz automatskog oružja nalik na kalašnjikov.

Pokrenuta je velika policijska potera, ali osumnjičeni koji su pobegli u tunele podzemne železnice još nisu uhapšeni.

A new shooting took place overnight Wednesday into Thursday near the Clémenceau metro station in Brussels. One person was injured. It is the same metro station where two men fired assault rifles on Wednesday morning. pic.twitter.com/s1qfYfUPH6