Ko je Marko Elez, kome je Mask slepo verovao? Podneo ostavku zbog skandala! (VIDEO)

Marko Elez, mladi inženjer u Ministarstvu za državnu efikasnost, podneo je ostavku nakon što su otkriveni rasistički komentari koje je objavljivao na društvenim mrežama. Njegov pristup osetljivim vladinim sistemima sada dovodi u pitanje sigurnost američkih finansijskih operacija.

Senzacionalna vest dolazi iz američke vlade: Marko Elez, 25-godišnji inženjer kojeg je Ilon Mask doveo u Ministarstvo za državnu efikasnost (DOGE), podneo je ostavku nakon što su otkriveni rasistički komentari koje je objavljivao na društvenim mrežama. Elez, koji je imao poseban pristup osetljivim sistemima za plaćanja Ministarstva finansija, našao se u centru skandala koji otkriva ozbiljne propuste u bezbednosti federalnih sistema.

Njegov odlazak usledio je nakon što je Wall Street Journal objavio da je Elez na društvenoj mreži X (bivši Twitter) iznosio kontroverzne i rasističke stavove, među kojima i podršku za "eugeničku imigracijsku politiku".

U jednom zgrožavajućem postu, navodno je napisao da "ni da mi platite ne bih se venčao sa nekim izvan svoje etničke grupe". U drugom postu pozivao je na "normalizaciju mržnje prema Indijcima", što je, kako je navedeno, bilo usmereno na veliki broj indijskih imigranata koji rade u američkom tehnološkom sektoru.



Pre nego što je podneo ostavku, Elez je bio jedan od samo dvojice ljudi u DOGE kojima je bilo omogućeno direktno upravljanje osetljivim sistemima za plaćanje - što je ozbiljan problem s obzirom na vrstu podataka kojima je imao pristup.

Ovi sistemi nisu samo za praćenje i plaćanje poreza, već uključuju i isplate poreskih kredita, vladine ugovore i subvencije, čineći tako Elezovu poziciju izuzetno uticajnom, i potencijalno opasnom.

Kako pišu strani mediji, Elez je imao ovlašćenja da ne samo čita podatke, već i menja kod, upravlja sistemima datoteka, modifikuje korisničke dozvole, pa čak i briše ključne datoteke. Ovo otvara mnoga pitanja o sigurnosti i integritetu federalnih sistema, koji sada, nakon što su Elezove izmene puštene u rad, predstavljaju ozbiljan rizik.

Ko je Marko Elez?

Pre nego što je postao deo vlade, Elez je radio u kompanijama SpaceX i X, gde je bio zadužen za razvoj tehnologije vezane za svemirske misije, satelite i veštačku inteligenciju. Iako je njegov prelazak iz privatnog sektora u javnu administraciju bio delimično viđen kao uspeh, njegov kratki mandat u vladi sada baca senku na celu priču.

I dok Independent izveštava da je Elez imao pristup ne samo podacima, već i sistemima koji kontrolišu gotovo sve američke isplate, uključujući i vladine ugovore, postavlja se pitanje da li je njegov pristup ovom nivou podataka bio previše olakšan i bez odgovarajuće kontrole.

S obzirom na ozbiljnost elemenata koji uključuju javne finansije, Elezove izmene koda koje su implementirane bez prethodnog testiranja predstavljaju ogroman sigurnosni propust.

BREAKING: A Top DOGE Staffer, Marko Elez, has just resigned after Racist Tweets were uncovered.



His account appears to have posted:



- “You could not pay me to marry outside of my ethnicity.”



&



- “Normalize Indian hate.”



Good riddance! pic.twitter.com/BiMFqxM4Lb