Potresno! Oslobođeni izraelski talac nije znao da mu je Hamas ubio suprugu i ćerke

Eli Šarabi, Izraelac koga je Hamas oteo pre 16 meseci, saznao je da su mu supruga i kćerke ubijene u napadu od 7. oktobra 2023. godine u subotu kada je oslobođen posle 491 dana provedenog u zarobljeništvu.

To su potvrdili članovi njegove porodice koji žive u Velikoj Britaniji, preneo je BBC.

Njegova supruga Lian Šarabi, poreklom iz Bristola, ko i kćerke Noija (16) i Jahl (13) pronađene su mrtve u kući u kibucu na jugu Izraela, nakon napada Hamasa.

Roditelji njegov supruge, Džil i Pit Brisli rekli su da je Eliju vesti o sudbini supruge i kćerki saopštio jedan pripadnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Pre toga nisu znali da li je on svestan sudbine članova soje porodice. Šarabi je jedan od trojice talaca koje je Hamas u subotu predao predstavnicima Crvenog krsta okviru dogovorene razmene zarobljenika u sklopu prekida vatre.

