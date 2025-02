Iz diplomatije u kulturu: Tramp imenovao Grenela da privremeno vodi Kenedi centar

Tramp je krajem prošle nedelje smenio odbor Kenedi centra i postavio sebe za njegovog predsednika.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je imenovao dugogodišnjeg "čoveka od poverenja" Ričarda Grenela, da privremeno vodi Kenedi centar za scenske umetnosti.

"Sa zadovoljstvom mogu da najavim da će Rik Grenel služiti kao privremeni izvršni direktor Kenedi centra. Rik deli moju viziju za zlatno doba američke umetnosti i kulture i nadgledaće svakodnevne operacije Centra.

Nema više predstava 'drag kvinova', niti druge anti-američke propagande - samo najbolje. Rik, dobrodošli u šou biznis", napisao je Tramp na drušvenoj mreži Truth Social.

