EVO GDE PUTIN ŠALJE DEO RANJENIH VOJNIKA: Imaju specijalni tretman - Poznati svi detalji

Rusija na oporavak u Severnu Koreju šalje na stotine svojih vojnika ranjenih u Ukrajini, potvrdio je ambasador Ruske Federacije u Pjongjangu.

Komentar Aleksandra Matsegora, koji je ruski diplomata u Severnoj Koreji više od deset godina, usledio je u okviru šireg intervjua o saradnji između dve zemlje, preneo je Business insider.

"Jasan primer bratske saradnje i pristupa jeste slanje stotina ranjenih vojnika u specijalnoj vojnoj operaciji na oporavak u sanatorijume i bolnice u Severnoj Koreji", rekao je ambasador u intervjuu za Rosiskaju Gazetu.

Diplomata je istakao da je Severna Koreja odbila kompenzaciju od Rusije za oporavak ranjenika.

"Sve što je povezano sa njihovim boravkom u Severnoj Koreji je apsoutno besplatno".

Ambasador Matsegora izjavio je da postoji "blagonaklon stav prema Rusima u Severnoj Koreji", spominjući nekoliko zajedničkih međunarodnih programa između dve zemlje. Izjava ruskog ambasadora otkriva novu dimenziju sve čvršćeg saveza između ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog lideraKim Džong Una.

Veruje se da je Kim džong un poslao između 11 i 12 hiljada svojih eleitnih vojnika da pomognu Rusiji u ratu u Ukrajini, zbog čega na Zapadu strahuju da će severnokorejski vojnici steći dragoceno vojno iskustvo na frontu.

