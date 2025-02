Darko Obradović: Trampovo pismo otvorilo nove mogućnosti za Srbiju

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Posle mnogo javnih spekulacija i nagađanja o kursu koji će američka administracija predvođena Trampom zauzeti prema Srbiji stiže čestitka povodom dana državnosti upućena predsedniku Vučiću.

Dobili smo prve pozitivne nagoveštaje kako će se Tramp postaviti.

U prvom redu nije spomenut sada već uobičajeni poziv za priznanje Kosova. Radi se o epohalnom otklonu od svih ranijih godina. Procedura nalaže da svako javno obraćanje američkog predsednika mora odražavati spoljnopolitičke prioritete. Trampovu čestitku analiziraju svi, i prijatelji i neprijatelji Srbije. Izgleda da Amerika pod Trampom adekvatno vrednuje geostratešku poziciju Srbije i našu međunarodnu ulogu. U prvom redu potvrđeno je jačanje srpsko-američkog partnerstva oličeno u nedavno otvorenom strateškom dijalogu i ranije potpisanom strateškom partnerstvu u oblasti energetike. Ukazuje se na jačanje bezbednosti i napretka čime se implicira bezbednosni činioc odnosa dve države. Treba se podsetiti da je Srbija učesnik američki vođene mirovne misije na Sinaju kao i drugih misija pod zastavom UN-a. Na Bliskom Istoku smo prisutni na Sinaju i Libanu, i deo smo globalne koalicije za borbu protiv ISIS-a.

Još jedna potvrda koliko je važno da srpska vojska ima redovne međunarodne vežbe i aktivnosti sa Amerikom. Značaj tih vežbi se ogleda u davanju doprinosa globalnoj bezbednosti i jačanju poverenja kroz unapređenje sposobnosti i interoperabilnosti. Tramp ne bi bio Tramp da se nije osvrnuo na mogućnosti obostranih ulaganja. Naglasak je naravno na tehnologiji i energetici. Energetika je ugaoni kamen spoljnopolitičke doktrine Trampove administracije. Srbiji su preko potrebni novi izvori energije kroz nove gasne interkonekcije i nuklearnu energiju. Ovim projektima Srbija se može trajno vezati za najjačeg svetskog igrača čime će ojačati svoju međunarodnu poziciju.U svetlu novonastalih problema koje je napravilo rusko vlasništvo u NIS-u Trampova ispružena ruka deluje kao rešenje i geopolitičko osiguranje.

Ne treba zaboraviti ni Trampovu opsednutost strateškim sirovinama. Vidimo da je spreman da pomaže Ukrajinu koliko god treba dokle god ima pristup njenim strateškim resursima poput titanijuma, litijuma i još 20 drugih retkih minerala i sirovina. Srbija ima jedinstvenu šansu da u toj globalnoj trci za sirovinama iskoristi svoje rezerve litijuma i ojača geoekonomsku i međunarodnu poziciju sa Amerikom kao partnerom u ovom sekotru. Mogući razlog zašto se ne pominje „priznanje Kosova“ leži upravo u 17% evropskih potreba za litijumom koje ima Srbija. U svakom slučaju prvi pasus predstavlja transakcionistički šarm Donalda Trampa koji bi trebalo iskoristiti. Svi oni koji su kritikovali srpsku pomoć Ukrajini danas su doživeli poraz svoje kratkovidosti.

Upravo Tramp podvlači važnost uloge Srbije u pomoći odbrane Ukrajine, kako je sam napisao, od ruske agresije. Još jednom stiže potvrda da se od 24.2.2022. na države gleda kroz njihov odnos prema Ukrajini. Srbija je na pravoj geopolitičkoj i istorijskoj strani i ako nije zavela sankcije Rusiji. Umesto zahteva za priznanjem Kosova predsednik Tramp očekuje saradnju na unapređenju regionalne stabilnosti i ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu čime se potvrđuje vodeća uloga Srbije u ovom regionu. U pismu je potvrđena puna podrška integracijama Srbije u Evropsku uniju što je od izuzetne važnosti za našu bezbednost i ekonomski rast. U pismu se to formuliše kao integracija u evroatlantski prostor. Dakle, Srbija dobija priznanje svoje mnogo šire uloge. Na ovom mestu dolazimo na teren preko potrebnog odbrambenog i bezbednosnog paketa koji bi trebalo da otvorimo sa Amerikancima.

Neki od pravaca razmišljanja treba da nas usmere ka krajnjem cilju u pogledu dobijanja statusa „glavnog ne-NATO saveznika“. U ovom trenutku ovaj status ima 19 država od kojih su više poznate Brazil (osnivač BRIKS-a), Izrael, Egipat (BRIKS plus), Katar, Pakistan i Jordan. Ovim statusom bi Srbija dobila mogućnost za korišćenje povlašćenog statusa u oblasti trgovine u domenu odbrane i bezbednosne saradnje kroz status vojnih i ekonomskih privilagija. Ovaj status ne proizvodi bilo kakve bezbednosne obaveza kao što to čine savezništva. Stvara se mogućnost da Srbija održi svoju neutralnu poziciju i da unapredi svoj međunarodni položaj. Ujedno bi to bio jasan signal za percepciju Srbije kao poželjne ekonomske lokacije. Zbog zamršenog spoljnopolitičkog kursa Srbije predstoji veliki posao u radu sa Trampovom administracijom i ovo pismo treba pozdraviti kao priznanje zalaganja predsednika Vučića.



Autor: Darko Obradović