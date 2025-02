TORNADO U ŠPANIJI NAPRAVIO HAOS: Za samo nekoliko sekundi je sve bilo opustošeno

Snimak prikazuje trenutak kada je snažan tornado protutnjao gradom, omiljenim među turistima, uništivši bašte i kuće u samo nekoliko sekundi.

Snažan tornado razorio je u samo nekoliko sekundi ulicu u Pozo del Kaminu, u Huelvi u Španiji.

Pozo del Kamino je ove sedmice zahvatilo snažno nevreme, praćeno jakim vetrom i kišom. Usred ekstremnih vremenskih uslova, grad na jugu zemlje pogodio je i veliki tornado. Za samo nekoliko sekundi tornado je uništio puteve i srušio električne stubove, ostavljajući imovinu stanovnika u ruševinama, piše Mirror.

Trenutak je zabeležen i kamerom jedne meštanke ispred njenog doma. Snimak prikazuje trenutak kada je snažan tornado protutnjao gradom, omiljenim među turistima, uništivši bašte i kuće u samo nekoliko sekundi.

Na početku snimka vidi se kako kiša pada po bašti neposredno pre pojave prvih naleta vetra. U samo nekoliko sekundi, mala bašta ostaje u ruševinama. Razaranje se završava nakon otprilike deset sekundi i bašta je već uništena.

