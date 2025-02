DEČAK POGINUO U POŽARU: Majka pokušala da ga spasi, lekari joj se BORE za život - Stravičan prizor sa lica mesta (VIDEO)

Mali dečak Milan (6) iz Rumunije umro je u stravičnom požaru u zgradi u Čikagu u kojoj je živeo sa svojom porodicom. Dečakova majka je u teškom stanju i bori se za život nakon što je pokušala da ga spasi.

Razarajući požar izbio je u petak oko 11 sati u stambenoj zgradi u Čikagu. Prema rečima vatrogasaca, požar je izbio na prvom spratu u stanu u kojem su živeli dečak i majka, a vatra je zahvatila zgradu za nekoliko minuta.

Intervenciju ekipa otežalo je urušavanje stepenica i balkona sa zadnje strane zgrade.

Šestogodišnji Milan, koji je prema pisanju medija poreklom iz Rumunije, doživeo je teške opekotine i nije uspeo da pobegne iz stana na vreme. Njegova majka je očajnički pokušala da ga spasi, ali su dim i plamen to učinili nemogućim. I komšije su probale da intervenišu, ali bezuspešno.

