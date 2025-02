PUTNIK UMRO TOKOM LETA! Drama na nebu, proglašena vanredna situacija - Avion HITNO sleteo

Avion "Džet2" prinudno je sleteo nakon što je umro putnik na letu Tenerife - Notingem.

Avion, koji je krenuo ka Velikoj Britaniji, preusmeren je u Španiju nakon što je umro muškarac, za kog se veruje da je bio u 70-im godinama.

Letelica je počela put sa Kanarskih ostrva u 19.05 pre nego što je proglašena vanredna situacija na letu.

Jet2 plane makes emergency landing as passenger dies on flight from Tenerife to Nottingham

