Žena (37) i njena dvogodišnja ćerka umrle su od posledica povreda zadobijenih nakon što je državljanin Avganistana u četvrtak uleteo automobilom u masu ljudi u Minhenu, saopštila je nemačka policija danas, potvrđujući da su one prve žrtve ovog jezivog napada.

Policija je saopštila da je najmanje 39 ljudi povređeno u četvrtak kada je 24-godišnjak iz Avganistana uleteo automobilom u protestni skup koji je organizovao sindikat Verdi.

On je uhapšen na licu mesta i trebalo bi da se pojavi pred sudom u petak.

- Nažalost, danas moramo da potvrdimo smrt dvogodišnjeg deteta i 37-godišnje majke - rekao je portparol policije Ludvig Valdinger agenciji "AFP".

Fahrer rast in München in eine Menschenmenge. Mindestens 20 Verletzte, 2 davon schwer.



Erschütternd, was aus Deutschland geworden ist.



Und die Verantwortlichen sitzen auf der Regierungsbank oder genießen ihren Ruhestand mit fünfstelliger Pension, gepanzerter Limousine,… pic.twitter.com/Hhp8E8wFiy