Tragedija na železničkoj stanici u Nju Delhiju: Najmanje 15 osoba poginulo, a 10 povređeno

Najmanje 15 osoba je poginulo, a 10 povređeno u gužvi na železničkoj stanici u Nju Delhiju. Tragedija se dogodila oko 20.00 sati po lokalnom vremenu, na dva perona dok su putnici čekali da se ukrcaju na voz grad Prajagraj, privremeno naselje koje je podignuto da ugosti posetioce Maha Kumb festivala.

Rubi Devi, devojka koja je bila očevidac svega, rekla je da je gužva bila toliko velika da nije mogla da uđe u stanicu, dodajući da je "situacija bila nalik stampedu".

Druga osoba je rekla da su policajci radili svoj posao "ali je gužva postala prevelika".

Due to overcrowding at Delhi Railway Station (दिल्ली रेलवे स्टेशन), some people have become unconscious and some people have died, The figures are not yet accurate as to how many people died.#NewDelhi#NewDelhiRailwaystation ..... pic.twitter.com/1788EJhaMo