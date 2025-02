Majka skočila kroz prozor sa ćerkom i psom: Užas u Italiji, ŠOK detalji tragedije

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Claudio Furlan/Lapresse via AP | |

Tužilaštvo u Raveni podiglo je optužnicu protiv 41-godišnje učiteljice koja se 8. januara prošle godine bacila sa devetog sprata svog stana zajedno sa šestogodišnjom ćerkom i njenim psom. Tragedija se dogodila u stambenom kompleksu, u Ulici Via Dradi.

Žena je nekim čudom preživela i ostala nepovređena, dok su njena ćerka i pas stradali na licu mesta.

Bivša učiteljica smeštena je u ustanovu zatvorenog tipa pošto je psihijatrijskom procenom utvrđeno da nije uračunljiva, niti je sposobna da voli, kao i da je društveno opasna. Istražitelji su uspeli da rekonstruišu tačnu dinamiku tragičnog događaja u kom su nedužno dete i pas poginuli.

Probudila devojčicu, pa je povela u smrt

U sedam sati izjutra 8. januara 2024. nekadašnja učiteljica se probudila. Bilo je to nešto ranije u odnosu na njen uobičajen ritam buđenja. U to vreme stambena zgrada u kojoj je živela sa ćerkom, mužem i psom bila je u fazi renoviranja, okružena skelama koje su sezale od prizemlja do gornjih spratova.

Sve se odigralo za nekoliko minuta. Pošto je ustala iz kreveta, žena je probudila ćerku i psa. Otvorila je prozor, uhvatila ćerku za ruku, psa stavila u naručje, popela se sa njima na skelu i skočila. Devojčici i psu nije bilo spasa - pali su na pločnik i odmah stradali. Majka iz pakla udarila je o paravan skele postavljen na visini donjih spratova, a onda sletela na gomilu barijera postavljenih u prizemlju koje su ublažile udarac.

U tom trenutku njen suprug je bio kod kuće, ali nije ništa primetio, jer je spavao.

Žena je spasena nekoliko minuta nakon ovog događaja. Tada je, kako pišu italijanski mediji, bila pri svesti. Uhapšena je pod optužbom za teško ubistvo deteta i ubistvo životinje.

- Htela sam da se ubijem i nisam htela da moja ćerka ostane bez mene - rekla je istražiteljima.

Napisala oproštajno pismo

Tokom istrage se pokazalo da je majka iz pakla zapravo sve do tančina isplanirala. Ona je 22. decembra napisala dugačko pismo u kom je objasnila razloge za taj gest. Godinama ranije dijagnostikovan joj je bipolarni poremećaj i lečena je u centru za mentalno zdravlje.

Nekoliko nedelja ranije, po sopstvenom priznanju, odlučila je da prestane sa uzimanjem lekova. Na terapiji je bila od 2018. godine, nakon rođenja kćerke, kad joj je bilo propisano obavezno lečenje.

Autor: Marija Radić