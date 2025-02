JOŠ JEDNA PUCNJAVA U BRISELU! Sevali rafali, ubijen mladić (19)! (VIDEO)

Pre nekoliko dana, briselski tužilac je za nedavne pucnjave okrivio rat između kriminalnih grupa

Jedan 19-godišnji mladić ubijen je u subotu uveče u blizini stanice metroa Klemanso u Briselu, u trećoj pucnjavi u toj oblasti za samo dve nedelje, javila je belgijska televizija VRT.

Tužilaštvo je u nedelju saopštilo da se pucnjava dogodila u briselskom okrugu Anderleht. Policija traga za osumnjičenima koji su pobegli automobilom.

Jedan maskirani naoružani napadač naoružan jurišnom puškom uhvaćen je na nadzornoj kameri.

Naša početna ispitivanja navode nas da verujemo da se incident dogodio u kontekstu obračuna unutar miljea trgovine drogom", dodaje se u saopštenju.

Another culturally enriching evening in the heart of the EU, Brussels last night.



Clémenceau Metro Station sees it's third heavy gunfire in a matter of weeks.



Western leaders too busy moaning about @JDVance for calling it out. pic.twitter.com/Ji1Lb5UDrp