PANIKA U NJUJORKU: Ekipe u skafanderima HITNO transportuju pacijente u bolnicu - Sumnja se na EBOLU

Dva pacijenta sa simptomima sumnjivim na ebolu prebačena su u bolnicu iz urgentnog centra na Gornjoj Istočnoj strani Menhetna, saopštili su izvori iz policije.

Hitna pomoć, opremljena zaštitnim hazmat odelima, transportovala je pacijente iz urgentnog centra CityMD na Istočnoj 125. ulici i aveniji Leksington u nedelju ujutru.

Prema izvorima, pacijenti su doputovali iz Ugande i pokazivali simptome ebole, ali do sada nisu urađeni testovi koji bi potvrdili prisustvo virusa. Oni su prebačeni u bolnicu Bellevue na dodatne pretrage i medicinsku procenu.

BREAKING🚨: (📍MANHATTAN, NY) Emergency officials in Manhattan, NYC are managing the quarantine of two possible Ebola cases at a walk-in clinic, following reports from the New York Post that the individuals had recently traveled from Uganda. pic.twitter.com/PZP5BGnlhm