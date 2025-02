Ilon Mask otkrio 'vampire' koji isisavaju novac socijalnog osiguranja SAD-a

Ilon Mask čuveni milijarder kojeg je Donad Tramp zadužio da vodi odeljenje za efikasnost vlade (DOGE) ozbiljno je shvatio svoje posao i počeo da 'češlja' i kontroliše sve vladine agnecije i državne organizacije.

On je na svom X profilu objavio tabelu sa podacima iza baze socijalnog osiguranja po starosnoj strukturi koji su korisnici ovih sredstava.

- Možda je Sumrak (Twilight) stvaran i ima mnogo vampira koji prikupljaju socijalno osiguranje - napisao je Mask pored tabele.

According to the Social Security database, these are the numbers of people in each age bucket with the death field set to FALSE!



Maybe Twilight is real and there are a lot of vampires collecting Social Security 🤣🤣 pic.twitter.com/ltb06VX98Z