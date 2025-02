U mestu gde živi mnogi Srbi uvedene paprene kazne: Ovo mnogi rade, a može ih koštati i do 15.000 evra

Proleće se brzo približava! Ptice i male životinje trenutno prave svoja gnezda u živicama i grmlju. Zbog toga, svi koji žive u Nemačkoj, i uživaju u radu u vrtovima moraju biti oprezni.

Od 1. marta do 30. septembra generalno je zabranjeno šišanje živica i sečenje drveća. Razlog za ovu zabranu je zaštita životinja jer prolećna sezona parenja ptica počinje.

Zbog toga se od marta možete suočiti sa velikim kaznama ako nemarno podrežete živicu.

Visinu novčane kazne određuju pojedine savezne pokrajine. Na vrhu liste je Mecklenburg-Zapadno Pomorje sa kaznom od 100.000 evra! To je ekstremna vrednost koju ćete platiti ako posečete 100 metara dugu živicu u zaštićenom području.

Savjet: u nekim zajednicama dozvoljeni su manji rezovi čak i tokom sezone zabrane.

Evo koliko ćete platiti ako šišate svoju živicu bez dozvole:

Bavarska naplaćuje do 1000 evra za šišanje 10 metara živice. Svako ko ošiša više od 100 metara živice suočiće se sa kaznom do 15.000 evra. Severna Rajna-Vestfalija naplaćuje do 12.500 evra. Brandenburg kažnjava do 4000 evra. Donja Saska traži 25.000 evra.

Koliko visoka može biti moja živica prema komšiji?

U većini saveznih pokrajina, dozvoljena visina živice zavisi od udaljenosti do granice imanja. U Bavarskoj, Berlinu, Hesenima, Donjoj Saskoj, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Saskoj, živica može biti visoka oko 2 metra ako je udaljena 50 centimetara od granice imanja.

Autor: Snežana Milovanov