Završen hitan sastanak u Parizu: Evropski lideri otkrili detalje razgovora iza zatvorenih vrata

Evropski lideri održali su hitan sastanak o Ukrajini.

19:34 - Obratio se i britanski premijer

Britanski premijer Kir Starmer podelio je kratak snimak na društvenim mrežama iz Pariza, poručujući da "svi žele mirovni sporazum" - ali da on "mora biti trajan".

