PAPA FRANJA OSEĆA DA ĆE USKORO UMRETI: Hitno preduzeo VAŽNE korake pre nego što krene borba za njegov PRESTO

Bitka za naslednika pape Franje verovatno će biti vrlo ispolitizirana, naročito ukoliko se uzme u obzir nedavni sukob poglavara Katoličke crkve sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom.

Papa Franja je ozbiljno zabrinut za svoje zdravlje nakon što je ponovo hospitalizovan zbog teškog bronhitisa i sada žuri da završi sve što je započeo pre nego što počne borba za njegovog naslednika.

Papa je primljen u specijalizovanu bolnicu u Rimskom Gemeliju ranije ovog meseca zbog respiratorne infekcije, a od tada je morao da otkaže nekoliko javnih nastupa, prenosi portal Politico.

Ovo je najnovija zdravstvena kriza za 88-godišnjeg papu, kome je dok je bio mlad odstranjen deo pluća i čije je zdravlje poslednjih godina postalo sve krhkije. Kancelarija za medije Svete stolice redovno objavljuje informacije o njegovom zdravstvenom stanju, a u ponedeljak je saopšteno da je papa razvio "polimikrobnu infekciju" sa "kompleksnom kliničkom slikom".

