SQUID GAME UŽIVO: MALI, NE OKREĆI SE, LAV JE IZA TEBE! Dečačić i opasni predator na snimku koji je pogledalo 5 miliona ljudi! (VIDEO)

Korejska serija "Squid game" zaludela je svet nakon prve epizode. Pamtite euforiju zbog igre "crveno svetlo, zeleno svetlo", strašnih scena, a potom i histerije koja je usledela zbog kolačića... sve nam se vratilo nakon početka emitovanja nove sezone, a društvene mreže su prepune snimaka koji imitiraju seriju.

Nekad, neke se stvari samo dese, pa dobijemo "Squid game" uživo, kao i u slučaju slatkog klinca i opasnog predatora koji ga je ugledao iz žbunja.

Mališan gleda u lava, potom se okreće ka roditeljima koji ga snimaju, a za to vreme lav pravi par koraka.

What have we learned? That lions are good at playing red light, green light😂😂 pic.twitter.com/CQ03cJLjNW