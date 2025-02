Neobična objava Bele kuće: Živeo kralj - predsednik Donald Tramp

Dan pošto je potpisao izvršne naredbe koje mu omogućavaju da postane najmoćniji američki predsednik u istoriji zbog čega su mu britanski mediji dali nadimak "kralj Donald", američki predsednik Donald Tramp je dobio laskavu kraljevsku titulu i od Bele kuće.

Naime, zvaničan nalog rezidencije američkog predsednika objavio je na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru, poruku, koja se navodno pripisuje 47. predsedniku SAD:

"Cena zagušenja je mrtva. Menhetn i ceo Njujork su spaseni. Živeo kralj", predsednik Donald Džej Tramp. Navodi se uz animiranu fotografiju američkog predsednika sa krunom na glavi.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB