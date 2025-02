SAD: Senat izglasao Patela za direktora FBI (VIDEO)

Kaš Patel je novi šef Federalnog istražnog biroa (FBI), potvrdio je danas Senat SAD.

Senat je Patela potvrdio tesnom većinom sa 51 glasom za i 49 protiv, javila je agencija AP.

Patel, bivši zvaničnik Ministarstva odbrane u prvom mandatu američkog predsednika Donalda Trampa, pozvao je na radikalno preoblikovanje FBI, obećavajući da će proširiti njegove akcije protiv ilegalne imigracije i nasilnih zločina, što su ključni Trampovi prioriteti u novom mandatu.

