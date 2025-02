Vrtače prete da progutaju naselje, nekoliko zgrada već uništeno: Naređena hitna evakuacija

Grad Buritikupu u brazilskom delu Amazona proglasio je vanrednu situaciju zbog pojave velikih vrtača zbog kojih je ugroženo na stotine domaćinstava.

Nekoliko zgrada u tom gradu u saveznoj državi Maranjo već je uništeno, a oko 1.200 ljudi od ukupno 55.000 stanovnika moglo bi da ostane bez krova nad glavom zbog širenja dubokih vrtača, piše "Gardijan".

Prema uredbi koju su izdale gradske vlasti, u poslednjih nekoliko meseci dimenzije vrtača su se "drastično" povećale i približile naseljima.

Taj problem se pogoršava tokom perioda jakih kiša, što je trenutna situacija u tom području, rekao je geograf i profesor na Saveznom univerzitetu Maranjo, Marčelino Farias.

