U UN izglasana rezolucija o Ukrajini: Na treću godišnjicu ruske invazije

U Ujedinjenim nacijama je izglasana rezolucija povodom godišnjice rata u Ukrajini.

Rezoluciju je izradila Ukrajina, a njeni sponzori su 27 država članica Evropske unije.

Za su glasale 93 zemlje, protiv je bilo 18, a 65 je bilo uzdržano.

Za rezoluciju su bila 93 glasa, 65 je bilo suzdržano, a 18 protiv. Sjedinjene Američke Države su glasale 'protiv', kao i Rusija, Belorusija, Burkina Faso, Burundi, Centralnoafrička Republika, Demokratska Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Haiti, Izrael, Mađarska, Mali, Maršalska ostrva, Nikaragva, Niger, Palau i Sudan.

The UN General Assembly has backed Ukraine’s resolution on the war.



The US, Russia, and 16 other countries voted against it.



93 countries supported Ukraine’s resolution, which calls Russia an aggressor state and demands that the Kremlin withdraw its troops from Ukraine. pic.twitter.com/YIbj5MYtxm