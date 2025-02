'SPREČIĆU TREĆI SVETSKI RAT' Tramp i Makron dogovorili rok za KRAJ RATA u Ukrajini?! Ovo je bio cilj sastanka

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je sinoć da bi primirje između Ukrajine i Rusije moglo biti dogovoreno u narednim nedeljama.

U intervjuu za Fox News nakon sastanka s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, Makron je rekao da je razgovarao s evropskim čelnicima i da su mnogi od njih spremni da pruže sigurnosne garancije. Francuski predsednik takođe je izjavio da Sjedinjene Države ne mogu da vode trgovinski rat s Kinom i Evropom u isto vreme.

Pre intervjua Fox Newsu Makron je održao zajedničku pres konferenciju s Trampom u Beloj kući. Tramp je na početku Makrona nazvao svojim prijateljem i rekao da je oduševljen što ga ponovo dočekuje u Beloj kući.

"Svrha našeg današnjeg sastanka je da se okonča još jedna bitka, zaista užasna, nešto što nismo videli od Drugog svetskog rata", kaže Tramp.

Donald Tramp se potom okrenuo finansiranju rata u Ukrajini, tvrdeći da "trošak i teret" ne smiju da padnu samo na SAD.

"Drago mi je što se Makron slaže da trošak i teret osiguravanja mira moraju nositi nacije Evrope, a ne samo SAD, te da Evropa mora preuzeti središnju ulogu u brizi za dugoročnu sigurnost Ukrajine, što oni žele", rekao je.

"Sprečiću treći svetski rat"

Predsednik SAD-a ponovio je tvrdnju da je Amerika mnogo više pomogla Ukrajini nego bilo koja druga zemlja. Ponovio je i da rat u Ukrajini nije trebao ni da započne i rekao je da će sprečiti treći svetski rat.

"Imamo novi put koji promoviše mir širom sveta", rekao je Tramp. "Moje najveće nasleđe je da budem mirotvorac", kazao je.

Reč je potom preuzeo Makron. Na početku je rekao kako su Tramp i on "napravili suštinske korake napred" tokom razgovora.

"Mnogi su izazovi u svetu, poslednjih dana u fokusu su nam bila geopolitička pitanja", rekao je Makron i zahvalio Trampu što ga je primio.

"Mir ne sme da znači kapitulaciju"

Pohvalio je hrabru borbu Ukrajinaca u ratu s Rusijom i kazao je da Francuska i SAD imaju zajednički cilj da grade mir. Makron je rekao da želi da ujedini saveznike i postigne mir u Ukrajini i da mir treba da osigura suverenitet Ukrajini.

"Ovaj mir ne sme da znači kapitulaciju Ukrajine ili prekid vatre bez garancija, mora omogućiti ukrajinski suverenitet i omogućiti Ukrajini da pregovara s drugima o pitanjima koja je pogađaju. Moramo zajedno preuzeti svoje odgovornosti kako bismo omogućili sigurnost i stabilnost Ukrajine i celog regiona ", kazao je i dodao da je za Evropljane ovo egzistencijalno pitanje.

"Putin želi da okonča rat"

Tramp je rekao da je jedna od prvih stvari koje je učinio nakon dolaska na dužnost, razgovor s Putinom.

"Razgovaram s Putinom. Ceo život sklapam dogovore. Pre Rusija nije ni sa kim razgovarala, nisu odgovarali na pozive i to su svi prihvatili. Kad sam došao na dužnost, jedna od prvih stvari koje sam učinio jeste da sam nazvao Putina, bilo je to s poštovanjem. On želi okončati ovaj rat. Radimo na dogovorima, jedan od njih je da zaustavimo rat", rekao je Tramp odgovarajući na jedno od pitanja.

"Stvarno verujem da Putin želi postići dogovor. Možda se varam, ali mislim da to želi", odgovorio je Tramp na jedno od pitanja.

Autor: Iva Besarabić