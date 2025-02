Muškarac (40) iz Kolumbije uhapšen je u na aerodromu dok se ukrcavao na let za Amsterdam nakon što je policija pronašla kokain skriven ispod njegove perike.

Vlasti su saopštile da je kod njega pronađeno 19 kapsula kokaina procenjenih na više od 10.000 dolara, koje su bile skrivene ispod perike. Uhvaćen je nakon što je pregledan skenerom.

Man tries to smuggle drugs in hair toupee pic.twitter.com/Oqynw8pz0m