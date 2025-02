TRAMP ODRŽAO PRVI SASTANAK SVOG KABINETA! Masku dozvolio da se obrati - Potvrđen susret sa Zelenskim u petak

Američki predsednik Donald Tramp danas je održao prvi sastanak svog kabineta u Beloj kući.

Sastanku je prisustvovao i milijarder Ilon Mask, najbogatiji čovek na svetu, kome je Tramp poverio da vodio Ministarstvo za efikasnost vlade. Upravo je Tramp dozvolio Masku da se prvi obrati na sastanku.

Tramp je potvrdio da će se u petak održati sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Izjavio je da će on i Zelenski "potpisati dogovor koji će biti vrlo važan".

“It’s literally the best Cabinet the country has ever had.”



