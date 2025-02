Tramp presudio Evropskoj uniji! Brisel u potpunoj panici zbog nove predsedničke odluke!

Američki predsednik Donald Tramp najavio je uvođenje carina od 25% na uvoz proizvoda iz Evropske unije, optužujući EU da je formirana kako bi "prevarila Sjedinjene Države". Ova odluka posebno će uticati na uvoz automobila iz Evrope.

Nakon Trampove izjave, evro je blago oslabio u odnosu na dolar, zabeleživši pad od 0,2% na vrednost od 1,049 dolara.

Ovo nije prvi put da Tramp preduzima ovakve mere; nedavno je odobrio uvođenje carina od 25% na uvoz čelika i aluminijuma u SAD, što je izazvalo nezadovoljstvo među saveznicima poput Kanade i Meksika.

