Hakeri iz Severne Koreje izveli najveći pljačku u istoriji: Ukradeno 1,5 milijardi dolara u kriptovalutama

Hakeri za koje se veruje da dolaze iz Severne Koreje ukrali su oko 1,5 milijardi dolara u kriptovalutama, što je najveća kripto krađa svih vremena.

Ben Žou, izvršni direktor kompanije Bybit sa sedištem u Dubaiju, rekao je da su sredstva ukradena iz "hladnog novčanika", digitalnog novčanika koji se obično čuva van mreže i smatra sigurnijim, a koji se koristio za skladištenje eter tokena, preneo je Dailymail.

Kompanija, koja tvrdi da ima više od 60 miliona korisnika širom sveta, navela je da drugi novčanici nisu pogođeni i da isplate funkcionišu normalno. Iza napada najverovatnije stoji Lazarus grupa, severnokorejski hakerski kolektiv koji operiše pod kontrolom vlasti od 2010. godine.

Zapadne firme trpe napade ove grupe već više od decenije. Ovim najnovijim napadom, hakeri su već ukrali više nego tokom cele 2024. godine, kada su iz digitalnih novčanika izvukli oko 1,4 milijarde dolara.

Prema podacima blokčein istraživačke firme Elliptic, ova krađa je više nego dvostruko veća od prethodno najveće poznate kripto pljačke i "gotovo sigurno predstavlja najveću pojedinačnu krađu bilo koje vrste u istoriji".

Pjongjang sve više koristi sajber napade za ekonomski rat umesto klasične špijunaže.

"Severna Koreja je prvo koristila sajber napade za špijunažu i krađu istraživačkih podataka i intelektualne svojine. Kasnije su to pretvorili u stabilan izvor prihoda", rekao je Raf Piling iz kompanije za sajber bezbednost Secureworks

