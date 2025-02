'EPŠTAJN DOSIJE, FAZA 1' Ovde su imena saradnika MILIJARDERA PEDOFILA - Ova dokumenta kriju ZASTRAŠUJUĆE TAJNE! (VIDEO)

Svet će konačno saznati ko su bili saradnici Džefrija Epštajna, milijardera pedofila.

On je godinama bio pod istragom zbog podvođenja maloletnica i trgovine ljudima i na kraju je osuđen zbog toga.

"Epštajn dosije, Faza 1", registratori izneti su iz Bele kuće, objavio je Disclose.tv na društvenoj mreži X.

NOW - White House counselor says the "Epstein list" is expected to be released today: "It's incredibly disturbing."pic.twitter.com/EmzcoWoZaH