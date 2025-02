Radnici USAID dobili 15 minuta da iznesu stvari iz kancelarija u Vašingtonu: Upozoreni da ne nose oružje

Hiljade radnika američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji su otpušteni ili poslati na prinudni odmor u sklopu rasformiranja agencije, dobili su 15 minuta danas i sutra da pokupe svoje stvari iz kancelarije.

Prvi radnici USAID stigli su rano ujutru po oblačnom i mračnom vremenu u, kako se čini, poslednju posetu sada zatvorenom sedištu humanitarne agencije stare 6 decenija u Vašingtonu. Dočekala ih je mala i grupa pristalica, prenosi Glas Amerike.

Mnogi radnici USAID su smatrali da su uslovi administracije za preuzimanje njihovih stvari uvredljivi. U obaveštenju, zaposlenima je naloženo da ne donose oružje, uključujući vatreno oružje, puške i ručne bombe .Svaki radnik ima samo 15 minuta da pokupi stvari.

Veliki broj federalnih službenika je takođe čekao napolju, a najmanje sedam je presrelo jednog od prvih radnika koji su se pojavili, kotrljajući kofer za sobom, da ga otprate unutra. Dok veći biroi u agenciji ohrabruju pristalice da se pojave da aplaudiraju zaposlenima u naredna dva dana, zabrana Trampove administracije da zaposleni u USAID govore javno takođe izaziva strah od odmazde.

USAID je u ponedeljak stavio na odsustvo 4.080 zaposlenih koji rade širom sveta. Smanjenje broja zaposlenih će uticati na još 1.600 ljudi, rekao je portparol Stejt departmenta u pisanom odgovoru.

USAID workers, many emotional, carried out their belongings through cheering crowds after being given 15 minutes to clean out their desks during a final visit to the now-closed headquarters today.@MLChadbourn has more on what’s happening as the Trump administration dismantles… pic.twitter.com/KYC723D5rN