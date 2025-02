'Njegovo stanje se pogoršalo' Zabrinjavajuće saopštenje Vatikana

Vatikan je saopštio da će narednih 24 do 48 sati biti značajni za papu Franju nakon što je došlo do pogoršaja njegovog zdravstvengo stanja.

"Narednih 24 do 48 sati biće značajni za papu Franju. Njegovo stanje se pogoršalo", navela je Sveta stolica.

Papa Franja je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, a u četvrtak je saopšteno da je dijagnostikovani problem sa bubrezima rešen.

MORE - The Vatican announces that "the next 24 to 48 hours will be significant" for Pope Francis as his health deteriorates.pic.twitter.com/q2pvCvZtfo