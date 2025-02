Papa Franja je danas doživeo jak napad kašlja: Novo oglašavanje Vatikana

Papa Franja je danas doživeo jak napad kašlja, zbog čega je udisao povraćeni sadržaj, što je zahtevalo neinvazivnu mehaničku ventilaciju, saopštio je Vatikan, prenoseći novo pogoršanje u njegovoj dvonedeljnoj borbi protiv obostrane upale pluća.

Osamdesetosmogodišnji papa Franja je sve vreme ostao pri svesti i bio je lucidan, sarađujući tokom medicinskih postupaka za oporavak. Dobro je reagovao, sa zadovoljavajućim nivoom razmene kiseonika, i nastavio je da nosi masku za dopunski kiseonik, saopštila je Sveta stolica.

Pope had coughing fit, inhaled vomit and his prognosis remains guarded, Vatican says https://t.co/npYxD2Yq9Z