OTKRIVENO: Evo kome se Zelenski prvo obratio i sa kim je razgovarao posle skandala u Beloj kući

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, nakon napetog sastanka u Beloj kući, sa ciljem da ojača savezničke veze, potvrdila su dva zvaničnika za Vašington post.

Zelenski je razgovarao i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom, potvrdili su ukrajinski i još jedan evropski zvaničnik.

Poseta Zelenskog Beloj kući prekinuta je danas nakon što je stupio u žestoku razmenu argumenata sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i potpredsednikom SAD Džej Di Vensom, koji su ga optužili za "nepoštovanje" tokom sastanka u Ovalnom kabinetu.

