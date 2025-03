NAUČNICI TVRDE: Australija se pomera - sudariće se sa Azijom

Izolovani kontinent polako se kreće ka severu, idući pravo ka Aziji iznenađujućom brzinom.

Australija možda deluje kao stabilna kopnena masa, ali je kontinent na sporom, ali nezaustavljivom kursu sudara sa Azijom.

Naučnici kažu da se kontinent pomera ka severu brzinom od sedam centimetara godišnje, što je otprilike brzina kojom rastu ljudski nokti. Ovo možda zvuči nebitno, ali će tokom miliona godina dovesti do ogromnih geoloških promena koje će na kraju preoblikovati klimu, biodiverzitet regiona i pejsaže, izazvati zemljotrese, pa čak i promeniti ekosisteme kako se jedinstveni divlji svet Australije bude sudarao sa dominantnim vrstama Azije, piše “Dejli galaksi”.

Ovo kretanje je deo mnogo većeg procesa, tektonike ploča koja oblikuje kontinente Zemlje stotinama miliona godina. Australija se pre oko 80 miliona godina odvojila od Antarktika, a poslednjih 50 miliona godina se postojano pomera ka severu.

Ali, putovanje još nije gotovo.

Naučnici kažu da će se Indoaustralijska ploča, koja nosi Australiju, na kraju sudariti sa Azijom, izazivajući ogromne geološke i ekološke promene.

Šta će biti kad Australija udari u Aziju?

Iako je potpuni sudar udaljen još stotinama miliona godina, efekti kretanja Australije već se osećaju. Naprezanje duž granica tektonskih ploča dovodi do povećane seizmičke aktivnosti, što bi moglo da znači više zemljotresa i drugih geoloških promena u regionu.

Profesor DŽeng-Sjang Li sa Univerziteta Kertin u Pertu dugo proučava ovaj fenomen.

- Sviđalo se to nama ili ne, australijski kontinent će se sudariti sa Azijom - rekao je on 2009, objašnjavajući da je to kretanje deo cikličnog obrasca, u kojem se kontinenti razilaze i zatim ponovo spajaju - proces koji se dešavao više puta u istoriji Zemlje.

Jedna od najpoznatijih posledica ove tektonske aktivnosti je formiranje Velikog koralnog grebena. Kako je Australija uplovila u tropske vode, uslovi su postali savršeni za rast korala, što je dovelo do stvaranja najvećeg sistema grebena na planeti:

Ali, kako Australija nastavlja svoje pomeranje ka severu, nove kopnene formacije, planinski lanci, pa čak i promene u okeanskim strujama, mogle bi dramatično da preoblikuju ekosisteme regiona, navodi “Dejli galaksi”.

Neizvesna budućnost jedinstvenog divljeg života Australije

Budući sudar između Australije i Azije neće uticati samo na geologiju — dramatično će promeniti biodiverzitet. Australija je dom nekih od najjedinstvenijih životinja na svetu, uključujući kengure, vombate i neuhvatljivog čudnovatog kljunaša.

Pitanje šta će se desiti kad se kontinent spoji sa Azijom, koja je dom potpuno drugačijeg skupa vrsta, predmet je intenzivne debate među naučnicima i ljubiteljima prirode.

Neki veruju da bi mnogi od australijskih torbara mogli imati teškoće u nadmetanju sa azijskim sisarima, što bi potencijalno moglo dovesti do njihovog izumiranja. Drugi misle da bi životinje poput vombata, oposuma i kengura penjača mogle da se prilagode i napreduju, dok bi se specijalizovanije vrste, poput koala, mogle suočiti sa neizvesnom sudbinom



Savremena tehnologija u raskoraku

Pomeranje Australije ka severu nije problem samo za daleku budućnost - ono već danas izaziva probleme.

Naučnici su 2016. otkrili da je čitav GPS koordinatni sistem Australije pomeren za 1,5 metara zbog kretanja kontinenta. Kao posledica toga, Australija je morala da prilagodi svoje zvanične koordinate za 1,8 metara kako bi obezbedila tačnost GPS sistema.

Australijanci za sada ne moraju da brinu da će se probuditi na novom kontinentu, ali ovo kretanje je stvarno, merljivo i već utiče na svakodnevni život na neočekivane načine, navodi “Dejli galaksi”. Bilo da se radi o pomeranju obala, povećanoj seizmičkoj aktivnosti ili dugoročnoj sudbini australijske faune, putovanje kontinenta ka severu je priča koja će se nastaviti milionima godina.

Australijski kontinent, međutim, nije jedini “u problemu”. Tek što su naučnici otkrili formiranje novog okeana kako Afrika počinje da se deli, pojavila se nova studija koja sugeriše da se tektonska ploča ispod Indije možda deli na dva dela - i to horizontalno.

Autor: Dubravka Bošković