ZELENSKI STIGAO U DAUNING STRIT: Uskoro počinju bilateralni razgovori sa premijerom Britanije (VIDEO+ FOTO)

Avion ukrajinskog predsednika Zelenskog sleteo je na aerodrom Stansted u Londonu, gde će se on sastati sa britanskim premijerom Kirom Starmerom pre sutrašnjeg samita evropskih lidera.



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doputovao je u Dauning strit na bilateralne razgovore sa Kirom Starmerom.

Avion ukrajinskog predsednika Zelenskog sleteo je na aerodrom Stansted u Londonu, gde će se on sastati sa britanskim premijerom Kirom Starmerom pre sutrašnjeg samita evropskih lidera.

Zelensky arrived in London for a meeting with British Prime Minister Starmer. pic.twitter.com/Zcv7eotQBI



Očekuje se da će se Starmer i Zelenski sastati posle podne u Dauning stritu, prenosi Skaj njuz.

Ukrajinski predsednik ce sutra takođe prisustvovati velikom samitu u Londonu, a Starmer je u London pozvao i lidere Nemačke, Danske, Italije, Holandije, Norveške, Poljske, Španije, Turske, Finske, Švedske, Češke i Rumunije.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.



Sky's @amandaakass has more.



Ukraine latest: https://t.co/WeqJEGmmbT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RYoDTRxyOP