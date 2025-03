SPREMAN MIROVNI PLAN ZA UKRAJINU! Hitan sastanak u Evropi nakon žestoke svađe Trampa i Zelenskog: Evo koje zemlje kuju TAJNE PLANOVE

Hitni sastanak lidera Evrope u Velikoj Britaniji.

Glavne teme: Situacija u Ukrajini i bezbednost Evrope

Evropski lideri će se danas okupiti u Velikoj Britaniji na hitnom sastanku koji je sazvao premijer te zemlje Kir Starmer nakon svađe Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa u Vašingtonu. Glavne teme sastanka biće situacija u Ukrajini i bezbednost Evrope. U međuvremenu, bura zbog odnosa Ukrajine i Amerike ne prestaje, što je sa oduševljenjem dočekano u Moskvi.

Najavljeno je prisustvo i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Londonu.

Kancelarija britanskog premijera Kira Starmera saopštila je da će on "iskoristiti samit da pojača evropsku akciju protiv Ukrajine i da signalizira kolektivnu i nepokolebljivu podršku pravednom i trajnom miru i održivom sporazumu".

"Danas se baš sredio", bila je prva rečenica američkog predsednika Donalda Trampa kada je u petak ispred Bele kuće dočekao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, pre sastanka koji se završio svađom.

Prema pisanju američkog "Axiosa", Bela kuća navodno je tražila od Zelenskog da obuče odelo i uvredila se kada to nije učinio.

Starmer: Predstavićemo Trampu naš mirovni plan

Starmer se oglasio pred sastanak u Londonu i rekao da mu je bilo neprijatno da posmatra raspravu Trampa i Zelenskog u Vašingtonu. Britanski premijer je dodao i da evropske zemlje spremaju plan za kraj rata koji će biti predstavljen Americi.

- Jasno mi je da, ako treba da dođe do dogovora, ako treba da dođe do prekida vatre, onda taj sporazum mora da se brani, jer je najgori od svih ishoda da dođe do privremene pauze, a da onda Putin ponovo napadne - upozorio je on.

Starmer je rekao da je nakon razgovora sa Zelenskim, Trampom i Makronom postignut dogovor da će Velika Britanija, zajedno sa Francuskom i "možda još jednom ili dve zemlje" raditi sa Kijevom na zaustavljanju rata. Ovaj mirovni plan će, prema njegovim rečima, uskoro biti predstavljen Americi.

Ko će prisustvovati sastanku

Starmer će u Londonu dočekati:

Đorđu Meloni, premijerku Italije

Volodimira Zelenskog, predsednika Ukrajine

Emanuela Makrona, predsednika Francuske

Olafa Šolca, kancelara Nemačke

Džastina Trudoa, premijera Kanade

Marka Rutea, generalnog sekterata NATO

Ursulu fon der Lajen, predsednicu Evropske komisije (EK)

Antonija Koštu, predsednika Evropskog saveta

Pozvani su i lideri:

Danske

Holandije

Norveške

Poljske

Španije

Finske

Švedske

Češke

Ministar spoljnih poslova Turske

Makron: Eventualni razlaz SAD i Ukrajine nije u američkom interesu

Francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio sinoć da eventualni razlaz SAD i Ukrajine nije u američkom interesu.

Očigledna sudbina Amerikanaca je da budu na strani Ukrajinaca, u to nemam sumnje, kazao je Makron dan posle verbalnog sukoba američkog i ukrajinskog predsednika.

Prema njegovim rečima, potpisivanje primirja bez bezbednosnih garancija za Ukrajinu dovelo bi do gubitka geostrateške sposobnosti odvraćanja Rusije, Kine i drugih.

Makron je dodao da će Putin, ako ne bude zaustavljen, sigurno krenuti na Moldaviju, a možda i dalje - na Rumuniju, i izrazio nadu da će Evropljani brzo inicirati masivno i zajedničko finansiranje bezbednosti.

Evropski lideri izrazili podršku Ukrajini

Zelenski od juče boravi u Velikoj Britaniji, nakon sukoba sa predsednikom Trampom na sastanku u Ovalnom kabinetu, posle čega su evropski lideri izrazili podršku Ukrajini.

Zelenski je saopštio da je u subotu u Londonu imao "sadržajan i topao" susret sa britanskim premijerom.

Glavna tema sastanka u Londonu

Na samitu će se razgovarati o podršci Ukrajini, između ostalog, o planu za formiranje međunarodnih snaga za "osiguranje" koje bi mogle biti raspoređene u zemlji kako bi pomogle u obezbeđivanju primirja, ukoliko SAD uspeju da ispregovaraju sporazum o primirju između Kijeva i Moskve.

Biće reči i o široj evropskoj bezbednosti nakon što je Tramp jasno stavio do znanja da evropski saveznici u NATO-u treba da preuzmu mnogo veću odgovornost za sopstvenu bezbednost umesto da se oslanjaju na moćnu američku vojsku, navela je agencija.

Autor: Aleksandra Aras