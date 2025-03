BRITANSKI PREMIJER OTKRIO PLAN ZA KRAJ RATA U UKRAJINI! Starmer sve dogovorio sa Makronom, pa pozvao Trampa! Ovo su TRI ključne stavke! (FOTO+VIDEO)

Starmer se osvrnuo i na sukob Zelenskog i Trampa u Beloj kući. Kaže da se zbog toga osećao nelagodno, ali je odlučio da "zasuče rukave".

Britanski premijer Kir Starmer je za Bi-Bi-Si naveo tri stvari za koje veruje da su potrebne da bi se postigao trajni mir u Ukrajini.

UK PM Keir Starmer says he has spoken to both Ukraine's President Zelensky and US President Donald Trump since their confrontation in the Oval Office, which he says displayed "a lot of tension"

Prva je jaka Ukrajina koja može da se bori ako je to potrebno, i da bude u dobroj poziciji za pregovore. Drugo je evropski element sa bezbednosnim jamstvima, i treće je američka podrška.

Sve te tri stvari moraju biti na mestu kako bi se zajamčio trajni mir, rekao je Starmer.



- Ne možete imati dogovor koji se raspada i to je ono što Zelenskog brine - kaže Starmer i dodaje da se Zelenski s pravom brine hoće li se predloženi dogovor održati.

London. A meaningful and warm meeting with Prime Minister @Keir_Starmer.



During our talks, we discussed the challenges facing Ukraine and all of Europe, coordination with partners, concrete steps to strengthen Ukraine’s position, and ending the war with a just peace, along with… pic.twitter.com/IAwcPgbhYW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 01. март 2025.

- Važno je kako reagovati na to. Postoji niz različitih puteva kojima ljudi mogu da idu. Jedan je da se pojača retorika o tome koliko smo svi ogorčeni ili ne. Drugi je da učinimo ono što sam učinio, a to je da zasučemo rukave, podignemo slušalicu, razgovaramo s predsednikom Trampom, razgovaramo s predsednikom Zelenskim, zatim pozovemo predsednika Zelenskog na jučerašnji opsežan sastanak, a zatim podignemo slušalicu i nazovemo predsednika Makrona i predsednika Trampa nakon toga. Jer je moja reakcija bila da ovo moramo da premostimo. Moramo da pronađemo način da svi možemo da radimo zajedno. Jer, na kraju, imali smo tri godine krvavog sukoba. Sada moramo da dođemo do tog trajnog mira - rekao je Starmer.

O Trampu je rekao da "mu je jasno da on želi trajan mir".

Kir Starmer je rekao da su njegovi razgovori s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, američkim predsednikom Trampom i francuskim predsednikom Makronom doveli do dogovora da će Ujedinjeno Kraljevstvo, zajedno s Francuskom i možda još jednom ili dve zemlje, raditi s Ukrajinom na planu za zaustavljanja borbi, a zatim će o tom planu razgovarati sa SAD.

- Mislim da smo napravili korak u pravom smeru - rekao je Starmer.

Kiru Starmeru i Volodimiru Zelenskom danas će se pridružiti evropski lideri u Londonu na samitu o bezbednosti i Ukrajini.



Starmer će dan započeti sastankom s italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, a zatim će im se pridružiti francuski predsednik Emanuel Makron kao i lideri zemalja među kojima su Nemačka, Danska, Norveška, Poljska, Češka, Kanada, Finska i Rumunija.



Prisustvovaće i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta, gensek NATO-a Mark Rute, kanadski premijer Džastin Trudo i turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan.



Poseban odbrambeni paket Evropske komisije biće objavljen 6. marta, najavio je ranije poljski premijer Donald Tusk.

Britanski kralj Čarls III danas će održati zvaničnu audijenciju s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Britanski premijer Kir Starmer će takođe ugostiti evropske šefove vlada i lidere Kanade i Turske na posebnom odbrambenom samitu čiji je cilj predstavljanje ujedinjenog fronta u ukrajinskoj krizi.

Autor: Dubravka Bošković